كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستوطنون يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى من باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط جولات استفزازية وإجراءات المشددة على دخول المصلين إلى المسجد.

وكان أحد عناصر شرطة الاحتلال اقتحم أمس مصلى الرحمة في الأقصى بحذائه، وبصورة استفزازية مهدداً ومتوعداً المصلين، وهو ذاته الذي تجول في الأقصى سابقاً، وبيده زجاجة خمر، حسبما نقلت وكالة الأانباء الفلسطينية وفا.

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من جهتها، أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى، رفضها التام لتصرفات أفراد شرطة الاحتلال داخل الأقصى من استفزاز لمشاعر المسلمين، وتدنيس لباب الرحمة من خلال الدخول بأحذيتهم على سجاد الصلاة داخل باب الرحمة.

وطالبت بالكف الفوري من قبل أفراد الشرطة الإسرائيلية عن هذه التصرفات الاستفزازية في ظل هذه الظروف، مؤكدة أن "هذه التصرفات لن تثنيها عن موقفها الثابت تجاه باب الرحمة كجزء أصيل من المسجد الأقصى المبارك بمساحته البالغة 144 دونماً بجميع ما يشمله من مبان وساحات تحت الأرض وفوقها، كمسجد إسلامي خالص، لا يقبل الشراكة ولا التقسيم".

وطالبت بمحاسبة هذا الضابط وإبعاده فوراً عن الأقصى ووقف اقتحام المصليات والمباني.