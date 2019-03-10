كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تطالب أمريكا بالتحقيق في خرق باكستان لصفقة إف -16 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ورفضت باكستان على نحو متناهي اتهامات نيودلهي بأنها انتهكت اتفاقية بيع من طراز F-16 مع الولايات المتحدة ، بعد أن زعم أنها نشرت مقاتلات أمريكية الصنع لإسقاط طائرة حربية هندية الشهر الماضي.

طالبت الهند، الولايات المتحدة ببدء تحقيق في استخدام باكستان المزعوم لطائرات مقاتلة من طراز إف -16، أمريكية الصنع، خلال معركة طاحنة في أواخر فبراير أدت إلى تصعيد التوتر بين الجارتين النوويتين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، رافيش كومار، في مؤتمر صحفي يوم السبت: "هناك أدلة على استخدام باكستان صواريخ أمرام، التي لا يمكن نشرها إلا على طائرات إف -16، تم عرضها على وسائل الإعلام أيضًا. لقد طلبنا من الولايات المتحدة أن تدرس أيضًا ما إذا كان استخدام طائرات إف -16 ضد الهند يتوافق مع بنود وشروط البيع".

كما ذكر "كومار"، أن إسلام آباد يجب أن تشرح سبب استمرار رفضها إرسال طائرات إف -16 وفقدان الطائرة، مدعيًا أنه كان هناك شهود عيان وأدلة إلكترونية.

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ووفقًا لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، فقد أشارت نيودلهي إلى الشهادة التي أدلى بها المسؤولون الأمريكيون أمام الكونجرس الأمريكي والتي التزموا فيها بالحفاظ على "برنامج مراقبة نهائي محسّن للغاية" لطائرات إف -16 الباكستانية.

وقال جون هيلن، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية-العسكرية، في يونيو 2016: "سيكون لدينا وجود أمريكي لمراقبة الالتزام بمتطلبات الخطة الأمنية، وهو برنامج محسّن للغاية لرصد الاستخدام النهائي".

كما وعد "هيلين"، بأن "حكم شخصين، إذا جاز التعبير، للوصول إلى هذه المعدات والمناطق المحظورة، ورحلات إف -16 خارج باكستان أو المشاركة في التدريبات والعمليات مع دول ثالثة، يجب أن توافق عليها حكومة الولايات المتحدة مقدمًا".

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، أن مثل هذه التأكيدات تشير إلى أن واشنطن تستطيع بسهولة تحديد ما إذا كانت باكستان استخدمت طائرات إف -16 أثناء القتال الجوي مع الهند، وتؤكد ما إذا كان طراز ميج 21 بيسون الهندي قد أسقط أحد المقاتلات الأمريكية الصنع.