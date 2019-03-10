بهدف توسيع الطريق المؤدية إلى الطريق السيار.. جدل حول اقتلاع 242 شجرة في آسفي

بعد الجدل الذي أثاره قرار المجلس البلدي لمدينة آسفي عقد مزاد علني لبيع 242 جذع شجرة من نوع «الكاليبتوس»، تقع في «طريق دار سي عيسى» شمال شرق المدينة، علمت «أخبار اليوم» أن ذلك جرى استجابة لطلب المدير الإقليمي للتجهيز والنقل بآسفي، من أجل إنجاز مشروع «توسيع وتقوية» الطريق الجهوية رقم 202، والذي طلب، في مراسلة توصل بها رئيس المجلس، بدراسة «إمكانية اقتلاع الأشجار التي توجد بالمجال الحضري»، والتي تشملها أشغال التوسعة.

وأوضح المجلس البلدي لآسفي أن الهدف هو توسيع مدخل مدينة آسفي عبر طريق دار السي عيسى، المؤدية إلى الطريق السيار، حيث أسندت الصفقة إلى شركة شرعت في الأشغال. وذكر المجلس أن لجنة إقليمية، مكونة من ممثل الجماعة وممثل السلطة الإقليمية وممثل عن مديرية المياه والغابات، أبدت موافقتها على قطع واجتثاث الأشجار من أجل مصلحة توسيع الطريق المؤدية إلى الطريق السيار.