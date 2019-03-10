برشلونة يكشف حجم إصابة لاعبه ديمبلي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف فريق برشلونة الإسباني، عن حجم الإصابة التي تعرض لها لاعبه الفرنسي، عثمان ديمبلي، خلال المباراة أمام رايو فاليكانو، ضمن أحداث الجولة الـ27 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.
وقال البارسا في بيان رسمي، إن الفحوصات التي أجراها اللاعب أثبتت أنه يُعاني من إجهاد في أوتار الركبة اليسرى.
ولم يحدد البيان موقف مشاركة الجناح الفرنسي في مباراة ليون بإياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، المقرر لها الأربعاء المقبل.
وأشار البيان إلى أن مشاركة اللاعب في المباراة من عدمها، ستتحدد خلال الأيام المقبلة.
واشتكى ديمبلي من آلام عقب المشاركة في مواجهة رايو فاليكانو، رغم أنه نزل بديلا في الشوط الثاني.
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