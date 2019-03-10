غوارديولا يرد على إمكانية تدريب يوفنتوس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - علق مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، على إمكانية ترشيحه لتدريب يوفنتوس الإيطالي في الفترة القادمة.

وذكر غوارديولا، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "لا أعلم لماذا تخرج مثل هذه الأنباء في الصحف أو مواقع التواصل الاجتماعي، لماذا لا يتأكدون من السيتي أو وكيلي أو يوفنتوس؟".

وأضاف "أنا متأسف للمدرب ماسيميليانو أليغري، من المستحيل مغادرة السيتي إلا إذا تمت إقالتي، لن أذهب إلى اليوفي خلال الموسمين المقبلين".

وتابع غوارديولا "انتظرنا لحظة اعتلاء صدارة البريمييرليغ لمدة 3 أشهر، يجب علينا الفوز في مبارياتنا فقط".

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ويتصدر مانشستر سيتي، جدول ترتيب البريمييرليغ برصيد 74 نقطة، بعد فوزه على ضيفه واتفورد بنتيجة 3-1، أمس السبت، في إطار الجولة الثلاثين من عمر المسابقة.

وأوضح غوارديولا "متأسف إذا كان الهدف الأول في شباك واتفورد من تسلل، لكن حققنا فوزًا مستحقًا على الخصم، لم يكن لدينا أي مساحة لصناعة الفرص".

وقال "لم نكن محظوظين، لكن ربحنا لأننا كنا الأفضل، نعمل حاليًا على إنهاء الموسم بطريقة مثالية مثلما فعلنا الموسم الماضي".

وأتم "مواجهة واتفورد أصبحت أسهل مع تسجيلنا للهدف الثاني، تروي ديني أفضل لاعب يتحكم في الكرات العالية، لكن مع ذلك نجحنا في استغلال الكرات لصناعة الهجمات المرتدة".