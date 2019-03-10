إصابة 80 شخصا بعد اصطدام عبارة يابانية بحيوان بحري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب 80 شخصا أمس السبت، في اليابان جرّاء حادثة غريبة من نوعها، حيث اصطدمت العبارة البحرية التي كانت تقلهم بحيوان بحري على ما يبدو، قبالة جزيرة يابانية.

وكانت السفينة ذات السرعة العالية في طريقها إلى جزيرة سادو من ميناء نيجاتا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "كيودو" نقلا عن خفر السواحل الياباني.

وأعلنت السلطات أن خمسة مصابين حالتهم حرجة، واكتشف صدع عرضه 15 سنتيمترا في مؤخرة العبارة.

وكانت العبارة، التي غادرت من ميناء نيغاتا في جزيرة هونشو، تقل 121 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم.

وذكرت "كيودو" أن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق، وأن مسؤولي خفر السواحل قالوا إن العبارة ربما اصطدمت بحوت أو حيوان بحري ضخم آخر، نظرا لحجم الصدع الذي أحدثه الاصطدام.