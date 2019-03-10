القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب 80 شخصا أمس السبت، في اليابان جرّاء حادثة غريبة من نوعها، حيث اصطدمت العبارة البحرية التي كانت تقلهم بحيوان بحري على ما يبدو، قبالة جزيرة يابانية.
وكانت السفينة ذات السرعة العالية في طريقها إلى جزيرة سادو من ميناء نيجاتا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "كيودو" نقلا عن خفر السواحل الياباني.
وأعلنت السلطات أن خمسة مصابين حالتهم حرجة، واكتشف صدع عرضه 15 سنتيمترا في مؤخرة العبارة.
وكانت العبارة، التي غادرت من ميناء نيغاتا في جزيرة هونشو، تقل 121 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم.
وذكرت "كيودو" أن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق، وأن مسؤولي خفر السواحل قالوا إن العبارة ربما اصطدمت بحوت أو حيوان بحري ضخم آخر، نظرا لحجم الصدع الذي أحدثه الاصطدام.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 80 شخصا بعد اصطدام عبارة يابانية بحيوان بحري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.