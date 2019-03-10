يركا: إخلاء مبنى المجلس المحلي بعد العثور على عبوة ناسفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فوجئ عدد من أهالي بلدة يركا في منطقة الجليل بوجود عبوة ناسفة وضعت عند مدخل بناية المجلس المحلي، صباح اليوم الأحد.
وفي التفاصيل، قامت الشرطة بإخلاء المبنى تماما، إلى جانب إغلاق المحاور المؤدية لمبنى المجلس المحلي.
وكان أحد عمال المجلس عثر على العبوة الناسفة في المصعد وأبلغ الشرطة، وقام خبراء المتفجرات بالعمل على تفكيكها، إلى جانب جمع الأدلة ومباشرة التحقيقات في ملابسات الحادثة التي لم تتضح خلفيتها بعد.
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