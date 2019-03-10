انت الان تتابع تفاصيل خبر ماليزيا تتجاهل مناشدات حقوقيين وترحل 6 مصريين وتونسي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 10 مارس 2019 09:47 صباحاً - رحلت ماليزيا ستة مصريين وتونسياً يُشتبه بـ"صلتهم بجماعات إسلامية" في الخارج على الرغم من احتجاجات جماعات لحقوق الإنسان.

وقال المفتش العام للشرطة محمد هارون في بيان اليوم الأحد: إن "من بين المشتبه بهم خمسة أشخاص قيل إنهم اعترفوا بأنهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر".

وتقول جماعات حقوقية إن أعضاء هذه الجماعة قد يتعرضون لتعذيب واضطهاد في مصر التي تصفهم بأنهم "إرهابيون".

وقال هارون: إن "التونسي وأحد المصريين المبعدين من أعضاء جماعة أنصار الشريعة التونسية التي أدرجتها الأمم المتحدة كجماعة إرهابية".

وكان هذان الشخصان، وهما في العشرينات من العمر، قد اعتقلا من قبل لمحاولتهما دخول البلاد بشكل غير قانوني في 2016.

وقالت الشرطة: إنه "يُزعم استخدامهما جوازي سفر مزورين لدخول ماليزيا بنية السفر إلى بلد ثالث وشن هجوم هناك".

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وبين هارون أنه "يُشتبه بأن أعضاء هذه المجموعة الإرهابية شاركوا في خطط لشن هجمات واسعة النطاق في دول أخرى".

وتابع: "نظراً لأن وجود هؤلاء الأجانب يشكل خطراً أمنياً فقد تم ترحيل كل المشتبه بهم إلى أوطانهم، وتم تقديم توصيات بإدراجهم في القائمة السوداء لحظر دخولهم ماليزيا مدى الحياة".

وأضاف أن ماليزيين اعتقلا في عملية مكافحة الإرهاب تلك.

وقالت منظمة العفو الدولية في ماليزيا: إن "المصريين المبعدين يواجهون الآن خطر الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال المطول ومحاكمات غير نزيهة".

وقالت شاميني دارشني كاليموت، المديرة التنفيذية للمنظمة: "نحث الحكومة الماليزية على احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، وضمان عدم ترحيل من يواجهون خطر الاضطهاد أو خطر التعرض لضرر لا يمكن جبره في بلد آخر بما في ذلك التعذيب".

وكانت ماليزيا قد اعتقلت مئات الأشخاص في السنوات القليلة الماضية للاشتباه بصلتهم بجماعات إسلامية، بعد أن شن مسلحون متحالفون مع تنظيم الدولة سلسلة هجمات في جاكرتا عاصمة إندونيسيا المجاورة في يناير عام 2016.

وأدى هجوم بقنابل يدوية على حانة على مشارف العاصمة الماليزية كوالالمبور في يونيو 2016 إلى إصابة ثمانية أشخاص، وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن الهجوم الذي كان الأول من نوعه في ماليزيا.