شكرا لقرائتكم خبر عن كارثة بسبب «التطعيم» في دولة عربية.. وفاة 11 رضيعاً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
استقال وزير الصحة التونسي عبد الرؤوف الشريف من منصبه بعد وفاة 11 رضيعاً في الثامن والتاسع من الشهر الجاري في مستشفى توليد بتونس العاصمة، وفقاً لما ذكرته الصحافة المحلية التونسية.
وهزت واقعة وفاة الأطفال الرضع البلاد ويجري التحقيق فيها، على الرغم من أن المؤشرات الأولية تتجه إلى تعرضهم لصدمة انتانية نتجت عن عدوى بعد تطعيمهم.
وعلى الرغم من عدم حدوث أي حالة وفاة في الساعات الـ24 الأخيرة، فإن الضغط الإعلامي وحالة الغضب الاجتماعي دفعا على ما يبدو الشريف إلى تقديم استقالته لرئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وقالت وزارة الصحة التونسية، في بيان، السبت، إن وفاة 11 رضيعاً حديثي الولادة حدثت بين يومي 7 و8 مارس الجاري، داخل مركز التوليد وطب الرضيع في مستشفى الرابطة بتونس العاصمة، بينما تحدثت أرقام أخرى عن وفاة 14 رضيعاً.
ولم تتحدث الوزارة في بيانها عن أسباب هذه الوفيات الغامضة، لكن مصادر طبية من داخل المستشفى، أكدت أنه تم تطعيمهم بـ”سيروم فاسد” (محلول تغذية)، وهو عبارة عن مستحضر تطعيم يتم إعداده مخبرياً للمساعدة في تغذية الرضع عن طريق الفم أو بالحقن؛ ما أدى إلى وفاتهم مباشرة.
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