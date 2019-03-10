شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قيادي حوثي ونائبه في جبهة حجور والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قُتل اثنان من أبرز القيادات الميدانية لميليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الأحد، مع عدد من أتباعهما في جبهة حجور بمحافظة حجة.

وبحسب مصادر لوكالة “2 ديسمبر”، فإن القياديين الحوثيين أبو رعد الخطيب، والمدعو أبو أحمد، نُقلا قبل أيام من الساحل الغربي إلى جبهة حجور، لكنهما لقيا حتفيهما مع عدد من أتباعهم على أيدي أبناء القبائل.

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وقالت مصادر طبية: إن جثتي القياديين وصلتا إلى مستشفيات صنعاء بعد مقتلهما في المعارك التي اندلعت في اليومين الماضيين في قرى العبيسة شرق مديرية كُشر.

ويعتبر الصريع أبو رعد المنتمي لمحافظة صعدة قائداً ميدانياً من الصف الثاني لميليشيا الحوثي، ونقلت جثة أبو رعد إلى صعدة لدفنه هناك، فيما لا تزال جثة أبو أحمد في أحد مستشفيات صنعاء.

واستغلت الميليشيا الحوثية وقف إطلاق النار في الحديدة وهدوء بعض الجبهات لتعزيز مقاتليها في جبهة حجور، حيث استدعت مئات من عناصرها نحو حجور في الأيام الماضية لمحاولة تدارك الوضع بعد خسائرها الفادحة.