بريطانيا تجرد "داعشيتين" من الجنسية

جردت بريطانيا فتاتين بريطانيين انضمتا إلى تنظيم "داعش" في سوريا من الجنسية.
ونقلت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، الأحد، عن مصادر قانونية، أن ريما إقبال وأختها زارا، اللتان لديهما خمسة أولاد دون الثامنة من العمر، قد جردتا من جنسيتهما البريطانية.
وأوضحت "صنداي تايمز"، أن ريما تبلغ حاليا من العمر 30 عاما، وهي خريجة معهد الدراسات الإسلامية في كانينغ تاون في لندن، أما أختها زارا فعمرها لا يتجاوز 28 عاما، وهي طالبة جامعية لديها 3 أطفال.
وتزوجت ريما وأختها زارا من شخصين من تنظيم "داعش" على علاقة بخلية "إرهابية" مرتبطة بقتل الرهائن الغربيين في سوريا، وقد خرجتا مؤخراً من آخر معقل لـ"داعش" شرقي سوريا، وفقاً لـ"سكاي نيوز عربية".
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