سياسيان أمريكيان: قطر يستغلها النظام الإيراني لاختراق الخليج العربي

نظمت المعارضة الإيرانية في العاصمة الأمريكية واشنطن، أمس الأول الجمعة، مسيرة احتجاجية ضد نظام طهران القمعي، حملت عنوان «تجمع ومسيرة لإيران حرة» شارك فيها الآلاف.

وبحسب موقع "العين الإخبارية"، فإن سياسيين أمريكيين إن قطر تعد نقطة ضعف يستغلها النظام الإيراني الإجرامي، لاختراق الخليج العربي.

وأكدت ليندا فيلوا على هامش مشاركتها في مظاهرات المعارضة الإيرانية ضد نظام طهران بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أن قطر لا يوجد بها أي شيء يغري النظام الإيراني سوى موقعها في منطقة الخليج العربي، التي حاولت مراراً اختراقه وفشلت.

وأشارت فيلوا التي ترأس منظمة تكافؤ الفرص الأمريكية، إلى أن النظام الإيراني متورط في الإرهاب مع كل التنظيمات المتطرفة بالشرق الأوسط، وخصوصا في سوريا والعراق، حيث يوجد تنظيم «داعش» الإرهابي وبقايا تنظيم القاعدة.

وأضافت أن الحرس الثوري الإيراني متورط في عمليات قتل جماعية، ويجب على الجميع أن يقف ضد نظام الملالي، مطالبة الدوحة بوقف التعاون مع ملالي طهران والحفاظ على وحدة الصف الخليجي.

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بدوره، وصف السفير الأمريكي السابق آدم إيرلي قطر ب«ألعوبة» النظام الإيراني، محذرا نظام الدوحة من السماح لطهران بشق وحدة الصف العربي.

وأضاف إيرلي الذي عمل سابقا سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية في البحرين، أن جميع الدول العربية تعرف جيدا أن النظام الإيراني نظام إمبريالي يسعى لتوسيع نفوذه العسكري والثقافي والسياسي، عن طريق استخدام الثقافة والقوة العسكرية.

وأكد إيرلي، على هامش مشاركته في التظاهرات، أن الجميع يعرف أن النظام الإيراني نظام متوحش، والتاريخ أثبت أن سياسة الاقتراب منه سياسة فاشلة، وسوف تعاني منه قطر في المستقبل.

وقال إيرلي إن «إيران تسعى إلى توسيع نفوذها في دول خليجية، وهو ما تتصدى له الولايات المتحدة، ويجب ألا تسهل قطر مهمة نظام ولاية الفقيه».