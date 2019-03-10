غارات إسرائيلية ليليلة على غزة

جدد طيران الاحتلال الإسرائيلي قصفه فجر اليوم الأحد، على مواقع مختلفة في قطاع غزة، مستهدفاً عدداً من مواقع حركة حماس.

واستهدفت الطائرات الحربية، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية للأنباء، موقع عسقلان شمال قطاع غزة بصاروخ استطلاع، قبل أن تستهدفه بصاروخين من طائرة حربية، بالتزامن مع قصف موقع الواحة بصاروخ من طائرة حربية وهو الموقع الذي قُصف بالأمس.

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية أيضاً مبني لنقابة الصيادين بجوار البحرية غرب دير البلح وسط قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

ودوت انفجارات عنيفة ناجمة عن القصف في مناطق واسعة من القطاع.