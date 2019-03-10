معارض تركي: نتائج استطلاع الرأي تؤكد اتجاه أردوغان لخسارة الانتخابات

أكد قوراي آيدين، نائب زعيم حزب "الخير" المعارض، أن الشعب التركي قرر "شد أذن" الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، خلال الانتخابات المحلية المزمعة نهاية مارس/آذار المقبل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها آيدين خلال مشاركته، السبت، في فعالية حزبية بولاية "قرق قلعه" وسط تركيا، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة.

وأكد آيدين، في تصريحاته، على أنه يتابع عن كثب استطلاعات الرأي التي تصدر بين الحين والآخر، مضيفاً "وكل هذه الاستطلاعات تؤكد أن المدن الكبيرة بدأت تخرج من تحت سيطرة الحزب الحاكم الواحدة تلو الأخرى".

وتابع قائلًا "فلقد قرر الشعب شد أذن أردوغان وحزبه، وهذا سيكون له انعكاس عظيم في عموم البلاد".

وأضاف في السياق ذاته "وآخر النتائج التي وصلت إلينا توضح أن الفارق بين مرشحي الشعب الجمهوري منصور يافاش، والعدالة والتنمية محمد أوزهسكي المرشحين لمقعد رئيس بلدية العاصمة أنقرة يتسع لصالح المرشح المعارض".

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وقال "الفارق يتسع بشكل كبير لصالح مرشح الحزب الذي يتزعم المعارضة، ويمكنني القول من الآن إن الانتخابات انتهت في العاصمة مبكراً".

وحول المنافسة على مقعد رئيس بلدية إسطنبول، قال آيدين إن مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو يبدو أقرب للناخبين أكثر من مرشح العدالة والتنمية بن علي يلدريم.

وأشار إلى أنه يرى أن إمام أوغلو "شخص قرر الكثير في إسطنبول التصويت له ضد منافسه، لا سيما أنه قلص الفارق في نتائج استطلاعات الرأي مع يلدريم، وتقدم عليه بفارق نقطتين كاملتين".

وأوضح أن "الوضع في ولاية إزمير (معقل حزب الشعب الجمهوري) معروف للجميع، كما أنهم (الحزب الحاكم) على وشك خسارة أصوات الناخبين هناك، فضلا عن مدن أخرى كثيرة".