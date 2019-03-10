صحيفة إماراتية: التركيز كان جليا على دور التعليم العالي ضمن بنود "وثيقة الخمسين"

أكدت صحيفة إماراتية، أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة تولي اهتماما كبيرا لقطاع التعليم بشكل عام والتعليم العالي بشكل خاص، لكي يلعب دوره في بناء الدولة ودفع عجلة التنمية المستدامة.

وأشارت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الأحد - تابعها "الخليج 365" - إلى أن قطاع التعليم العالي والجامعات يشكل الرافد الأهم لجهود الدولة الرامية إلى تأسيس جيل جديد من الخريجين يؤمنون بأهمية الابتكار وريادة الأعمال، والبدء في تأسيس مرحلة جديدة من قصص النجاح في سن مبكرة بعيدا عن منظومة التعليم التقليدية، والتي تؤهلهم لوظائف روتينية لا تتناسب وإمكانياتهم، ولا تلبي طموحاتهم، ما يصعب عليهم المساهمة الإيجابية في مجتمعهم.

وأضافت أن التركيز كان جليا على دور التعليم العالي ضمن بنود "وثيقة الخمسين" التي تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لمستقبل دبي ومسيرتها المتواصلة للتطوير لجعلها أفضل مدينة في العالم.

وقالت إنه من هذا المنطلق، جاء اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي "استراتيجية دبي للمناطق الجامعية الحرة " التي تركز على وثيقة الخمسين لإنشاء مناطق اقتصادية وإبداعية متكاملة في الجامعات الوطنية والخاصة.

وذكرت "البيان " في ختام افتتاحيتها أن سموه أكد أن هذه الاستراتيجية ستعزز مكانة دبي كمركز إقليمي لدعم الشباب وتطوير الجيل الجديد من المناهج والمفاهيم التعليمية بالاعتماد على الابتكار والتكنولوجيا، مشيرا سموه إلى أن " دبي تضم مجموعة من أبرز المؤسسات التعليمية والجامعات الوطنية والعالمية تخرج آلاف الطلاب المبدعين والمبتكرين سنويا، ويجب التركيز على دعم مواهبهم وتبني أفكارهم لإطلاق مشاريع وشركات تسهم فوريا بدعم الاقتصاد المستقبلي لمدينة دبي".