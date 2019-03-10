"الخليج": المفهوم البسيط للتنمية هو الارتقاء بالمجتمع

ذكرت صحيفة إماراتية، إن تقرير التنمية الإنسانية العربية يقول ، إنه "بالرغم من إحراز معظم الدول العربية تطورا ملموسا في العديد من نواحي التنمية الإنسانية، وتمكنها من تخفيض معدل الفقر وعدم المساواة بشكل كبير في القرن العشرين، وقدرتها على تحقيق ذلك في القرن الحادي والعشرين، إلا أنها لم تتطور بالسرعة التي تطورت بها مناطق أخرى".

وأشارت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الأحد - تابعها "الخليج 365" إلى ضرورة أن تواجه الدول العربية هذا القصور بالسرعة الممكنة ، خصوصا أنها تتمتع بإمكانات وموارد اقتصادية وبشرية تمكنها من تحقيق إنجازات معقولة في هذا الميدان من أجل مستقبل أكثر إشراقا للمواطن العربي.

وأوضحت أن المفهوم البسيط للتنمية، هو الارتقاء بالمجتمع، والانتقال به من الوضع الثابت إلى وضع أعلى وأفضل من خلال استغلال الطاقات المتوفرة والكامنة وتوظيفها نحو الأفضل، وهذا أمر لم يتحقق في الدول العربية، باستثناء ما أنجزته دولة الإمارات في هذا المجال، إذ تمكنت من أن تتبوأ المرتبة الأولى عربيا وال34 عالميا في تقرير التنمية البشرية للعام 2018، الذي أصدرته الأمم المتحدة، متقدمة بثمانية مراكز عن تصنيف العام 2017، وبذلك فإن الإمارات أصبحت رائدة في تنمية الثروة البشرية، وتحقيق أعلى معدلات النمو والتطور في مجالات التعليم والصحة وجودة الحياة، بما ينسجم مع رؤيتها 2021 الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت أن التنمية تشكل عنصرا أساسيا للاستقرار والتقدم الاجتماعي والإنساني، وهي كما يقول ابن خلدون التي أشار إليها بالعمران، باعتبار أن مفهوم التنمية لم يستخدم إلا في أربعينات القرن الماضي "لا يتم العمران ويرتقي إلا بوجود الصنائع المتمثلة بالفلاحة والصناعة والتجارة، فعليها جميعا يتوقف تطور المجتمع ورفاهيته".

وخلصت "الخليج " في ختام افتتاحيتها إلى الحاجة لنهج وخطط وعمل، فالتنمية عمل شامل للتغيير، في مختلف مناحي الحياة، اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وتعليميا وبشريا.والتنمية عمل مستمر وإرادي، بلا عشوائية أو انتقائية، والتعامل مع المجتمع باعتباره نظاما متكاملا.