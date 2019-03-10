صحيفة: الإمارات يسطر أجمل القصص في ميادين الإنسانية

كتبت صحيفة خليجية، أنه أمام سمو الفكرة وروعة المبادرة يفتح الوطن ذراعيه لاحتضان العالم، ليسطر أجمل القصص في ميادين الإنسانية، باستضافة أبوظبي دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، أهم وأكبر حدث إنساني ورياضي في الشرق الأوسط، والذي ينطلق الخميس المقبل، بمشاركة 7 آلاف رياضي، يمثلون أكثر من 190 دولة.

وأشارت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الأحد - تابعها "الخليج 365" - إلى تزامن هذا الحدث مع عام التسامح ليعزز من مكانة الدولة التي تحرص على توفير البيئة المثالية لهذه الفئة، إذ تشكل دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص جزءا من رؤية الإمارات 2021 التي تدعم اندماج أصحاب الهمم في المجتمع.

وأضافت أنه مع مرور " شعلة الأمل " من مدينة إلى مدينة، وزيارات الوفود المشاركة لأهم المعالم السياحية ضمن برنامج " المدن المضيفة "، يشاهد الجميع عن قرب أجمل القيم التي تأسس عليها وطن يحتضن على أرضه أكثر من 200 جنسية في حب وسلام واستقرار وأمان وسعادة.. وتحول الأولمبياد الخاص " أبوظبي 2019 "، إلى رسالة تبث الأمل والبهجة والدفء في شرايين هذه الأرض من السلع إلى الفجيرة.

وقالت الصحيفة في ختام افتتاحيتها إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قد أكد أهمية الفكرة ونبل الرسالة، ليتشارك العالم مع الإمارات قيم التسامح والتآلف والتعايش، التي تشكل الملامح الرئيسية لشخصية وطن لا يملك إلا الحب والإنسانية والعطاء والأمل ليقدمها للعالم في كل مناسبة.