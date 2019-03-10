استقالة وزير الصحة التونسي بعد وفاة 11 رضيعاً

استقال وزير الصحة التونسي عبد الرؤوف الشريف من منصبه بعد وفاة 11 رضيعاً في الثامن والتاسع من الشهر الجاري في مستشفى توليد بتونس العاصمة، وفقاً لما ذكرته الصحافة المحلية.
وهزت واقعة وفاة الأطفال الرضع البلاد ويجري التحقيق فيها، على الرغم من أن المؤشرات الأولية تتجه إلى تعرضهم لصدمة انتانية نتجت عن عدوى بعد تطعيمهم.
وعلى الرغم من عدم حدوث أي حالة وفاة في الساعات الـ24 الأخيرة، فإن الضغط الإعلامي وحالة الغضب الاجتماعي دفعا على ما يبدو الشريف إلى تقديم استقالته لرئيس الحكومة يوسف الشاهد.
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