شاهد.. موظفو مستشفى في إيران يحتجون على تأخر صرف رواتبهم

تجمع أطباء وموظفو مستشفى "بارسيان" الخاصة فى طهران أمس، احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم، وسط أزمة اقتصادية حادة تعصف بطهران على خلفية العقوبات الأمريكية.
ونشر موقع صوت أمريكا الإخبارى الأمريكى الناطق بالفارسية مقطع فيديو للمحتجين، وهم يرددون شعارات "نحن نعترض.. نحتاج إلى رواتبنا".
وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتشديد الضغوط على إيران، وفرضت حزمتين من العقوبات فى نوفمبر واغسطس 2018، تستهدف حرمان طهران من مبيعات النفط وخفض تصدير الذهب الأسود.
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