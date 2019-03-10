سياسي أمريكي يفضح ممارسات الحمدين

مع الخسائر المتكررة التي يتعرض لها قطاع الطيران القطري، بعد المقاطعة العربية للدوحة وغلق المجال الجوي أمام طائراتها، هرولت الخطوط الجوية القطرية إلى الغرب لإبرام اتفاقيات غير نزيهة معهم، لكنها سرعان ما خرقت البنود المتفق عليها.

هذه الاتفاقيات المشبوهة أثارت غضب الأمريكيين رغم إجبار الخطوط الجوية على الشفافية المالية، خاصة في ظل صعوبة مراقبة ما إذا كانت شركات الطيران المملوكة لقطر تلتزم بهذه الاتفاقية أم لا.

السياسي الأمريكي نيوت جينجريتش، أعرب في مقال له نشر عبر "فوكس نيوز"، عن غضبه من انتهاكات تنظيم الحمدين المتكررة لاتفاقية الأجواء المفتوحة، مشيرًا إلى أنها أشعلت الغضب الأمريكي، بسبب دعم قطر منذ عقود لشركات الطيران المملوكة للدولة في انتهاكٍ لاتفاقيات الأجواء المفتوحة مع الولايات المتحدة.

حديث جينجريتش حمل رسالة عاجلة إلى الإدارة الأمريكية، مشددًا على ضرورة التحرك السريع من ترامب ضد عصابة الدوحة، مؤكدًا أن التهاون معها يؤدي إلى تهديد المكانة الدولية لأمريكا.

وطالب واشنطن بإجراءات عقابية ضد عربدة الخطوط القطرية، بعدما خالفت الدوحة القانون لإعطاء ميزة تنافسية للناقل القطري، مستغلا امتلاكه 49% من شركة "آير إيطاليا" للالتفاف على الاتفاقية.

وتسمح اتفاقيات الأجواء المفتوحة بين الدول لشركات الطيران بإنشاء رحلات دولية دون موافقة مسبقة من الحكومة، إذ أن هناك مبادئ أساسية في اتفاقيات الأجواء المفتوحة الـ 126 التي أبرمتها الولايات المتحدة مع البلدان التي يوجد بها شركات نقل مملوكة للدولة، وهي أن الرحلات يجب أن تعكس الطلب الفعلي في السوق.

اتفاقية السماوات المفتوحة تشترط على أن شركات النقل المملوكة للدولة لا تنشئ رحلات جوية دولية تعمل بخسارة بغرض دفع شركات الطيران الأخرى إلى تكبّد الخسائر، ما يضمن وجود مجال متكافئ بين شركات الطيران ذات الملكية الخاصة والمملوكة للدولة.

وأشار جينجريتش الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس النواب الأمريكي في السابق، إلى أن إدارة ترامب قامت بخطوة كبيرة في يناير 2018، عبر إجبار قطر على الموافقة على الشفافية في الشؤون المالية لشركات الطيران الخاصة بها.

وقال "في رسالة جانبية للاتفاقية، أقنعت الإدارة الأمريكية قيادة قطر على الالتزام بالامتناع عن إضافة المزيد من الرحلات الجوية من دول أطراف ثالثة إلى الولايات المتحدة، ولسوء الحظ، بدأت قطر تحديدا بسرعة في العثور على طرق للتحايل على هذه الاتفاقية".

وتملك الخطوط الجوية القطرية 49% من أسهم طيران إيطاليا، لكن على الرغم من أن هذه الحصة ليست حصة ملكية، غالبا ما يتحدّث رئيس الخطوط الجوية القطرية عن مستقبل طيران إيطاليا كما لو كان مسؤولا عنها.

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وأوضح رئيس مجلس النواب الأمريكي السابق، أنه هذا يعد أمرا منطقيا، إذ أن شركة "طيران إيطاليا" تعتمد على الخطوط الجوية القطرية – مما يعني أنها تعتمد كذلك على الحكومة القطرية – لكي تقف على قدميها ولا تُفلس.

ومنذ أن استحوذت على شركة الطيران هذه في عام 2017، قدمت الخطوط الجوية القطرية لهذه الشركة المال والطائرات وغيرها من الموارد، وقبل عامين من الإعلان عن عملية الاستحواذ، عملت إدارة شركة "طيران إيطاليا" بخسارة إجمالية تبلغ 50 مليون يورو، غير أن الخطوط الجوية القطرية منحتها 100 مليون يورو نقدًا، وقدمت ضمانات لها بتعويض أوجه النقص، إضافة إلى تقديمها طائرات لها.

وعلى مدار العام الماضي، أعلنت شركة "طيران إيطاليا" عن خمس رحلات جديدة من ميلان إلى الولايات المتحدة، حيث أشار جينجريتش أنه من الواضح جدًا أن هذا الأمر يُعد انتهاكًا للاتفاقية التي وقعتها قطر مع إدارة ترامب.

وتابع أن قطر تستخدم ببساطة شركة "طيران إيطاليا" للقيام بذلك الأمر الذي وافقت على عدم القيام به، ألا وهو إطلاق مسار "تدعمه الحكومة القطرية بشدة" إلى الولايات المتحدة عبر المحيط الأطلسي.

وفضح السياسي الأمريكي السياسات الملتوية لنظام الحمدين، مشيرا إلى أن هذه الممارسات من المناورات المعتادة التي تستخدمها دول متعددة – خصوصًا تلك التي تدعم صناعاتها – بغية التحايل على الاتفاقيات والتعريفات التجارية.

وتابع "تقوم هذا الدول بشراء حصة ملكية في شركة أجنبية لا تخضع للاشتراطات التجارية، فتعود هذه الدولة إلى ممارساتها القديمة تحت راية جديدة"، مشيرا إلى أن طريقة رد إدارة ترامب على خداع قطر الواضح والفاضح أمر بالغ الأهمية.

وبالإضافة إلى مفاوضاتها مع الصين، توصلت الولايات المتحدة مؤخرًا إلى اتفاق مع المكسيك وكندا على نسخة أكثر عدلا للولايات المتحدة من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، كما توصلت إلى اتفاق مع دول آسيا والمحيط الهادئ.

وقال جينجريتش إن الرد بردٍ قويٍ وحازم من جانب حكومتنا على قطر سيظهر أن الولايات المتحدة لم تعد تتحمل الغش العالمي في التجارة، مشيرا إلى أن الرد بردٍ ضعيف سيرسل رسالةً ضعيفة مفادها أن إدارة ترامب ليست فعالة في الدفاع عن العمال الأمريكيين كما ينبغي، حيث سيجعل هذا كل هذه الدول التي نتفاوض معها تتجرأ على الغش.

وأضاف "يجب على الولايات المتحدة أن تُعبر عن احتجاجها فورا للحكومة القطرية إزاء تحركات شركة الخطوط الجوية القطرية، وأن تستخدم الضغط الدبلوماسي الكامل لحمل الحكومة على إصدار أمر لشركات الطيران الخاصة بها لوقف الرحلات الجديدة".

وتابع السياسي الأمريكي أنه "إذا لم تتصرف الحكومة القطرية بسرعة، ينبغي على الرئيس ترامب أن يكون مستعدًا لاستخدام سلطة الحكومة الأمريكية للحد من قدرة شركة طيران إيطاليا على العمل في الولايات المتحدة".