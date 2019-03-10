تعرف على تفاصيل قانون إنشاء هيئة لتمويل العلوم والتكنولوجيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامى هاشم اجتماعا ، اليوم الأحد ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، غدًا الأحد، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة. ويرصد "الخليج 365 " أبرز ما جاء بمشروع القانون: - يتضمن مشروع القانون 20 مادة مٌقسمة على 5 فصول - نص على إنشاء الهيئة وتبعيتها للوزير المختص بالبحث العلمى، وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة - تستهدف دعم وتمويل وتحفيز البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار.. والربط بين البحث العلمى وتنمية المجتمع، وذلك من خلال الأولويات التى تحددها الدولة للبحث العلمى. Advertisements - سرد القانون اختصاصات وصلاحيات الهيئة الوليدة والتي من أهمها تمويل الأبحاث العلمية وتشجيع الاستفادة منها وفق رؤية عامة تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالبحث العلمي في الدولة، والاشتراك في وضع خطة الدولة فى مجال البحث العلمي - وعليها تمويل المؤتمرات وورش العمل البحثية والاشتراك فى تمويل الأبحاث العلمية التى تجريها الجامعات الأجنبية والمنظمات المتخصصة التى لها مقر رئيسى داخل البلاد. - كما تحدث مشروع القانون عن موازنة الهيئة ومواردها، والتى حرص القانون على تنويعها ليضمن للهيئة ملاءة مالية تمكنها من النهوض بمسئولياتها. - كما حدد كيفية إدارة الهيئة، فنصت على تشكيل مجلس إدارتها بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمى، وعضوية 10 أعضاء روعى اختيارهم من الجهات المعنية بالبحث العلمى فى مصر، وذلك لمدة سنتين تقبل التجديد لمدة واحدة.

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