"صناعه النواب" تبحث دور الإنتاج الحربى فى دعم "التنافسية" للصناعات المصرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فيما تنظر اللجنة خلال اجتماعها المزمع عقدة غداً، بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة ومنها قيام الوزارة بتسجيل بعض الماركات التجارية دون تحديد مواصفات موحدة وأثار القرار، بالإضافة إلى قيام هيئة التنمية الصناعية بالتعاقد مع أحد رجال الأعمال لإنشاء مصنع بنجر سكر على قطعة أرض بجنوب بورسعيد ولم يتم إنشاؤه حتى الآن، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

كما تناقش اللجنة يوم الثلاثاء، عدد من طلبات الإحاطة بحضور رؤساء الهيئة العامة للتعمير، وهيئة التنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار.