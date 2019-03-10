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مقتل تسعة عناصر شرطة بورميين في هجوم في راخين

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أكدت الشرطة في بورما مقتل تسعة عناصر شرطة في هجوم شنه مسلحون في ولاية راخين بغرب بورما،

يذكر ان حملة عسكرية في 2017 أجبرت حوالى 740 ألفا من المسلمين الروهينغا على النزوح عبر الحدود إلى بنغلادش، إثر أعمال عنف قال محققو الأمم المتحدة إنها ترقى إلى "إبادة وجرائم ضد الإنسانية".

هذا ويدور نزاع كذلك بين البوذيين الذين يمثلون الأكثرية العرقية في راخين، والجيش الذي ساعدوه على طرد الروهينغا قبل 18 شهرا.

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