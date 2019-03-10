أصدرت محكمة الخرطوم حكمًا يقضي بسجن 9 متظاهرات لمدة شهر وجلدهنّ 20 جلدة لأنهنّ شاركن في الاحتجاجات السودانية التي تشهدها البلاد ضد حكم الرئيس عمر البشير، لكن بسبب ضغط المحامين تم العدول عن تنفيذ عقوبة الجلد إلى حين صدور قرار محكمة الاستئناف.
يذكر ان الاحتجاجات التي بدأت في كانون الأول الماضي تجري بشكل شبه يومي وقد أسفرت حتى الآن عن مقتل وإصابة العشرات.
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة الخرطوم تصدر حكمًا بسجن تسع متظاهرات شاركن بالاحتجاجات الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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