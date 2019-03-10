الجيش اليمني يقصف تجمعات للتحالف السعودي في صحراء ميدي

أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية صاروخًا باليستيًا من طراز بدر1_P على تجمعات للعدوان السعودي في صحراء ميدي غربي اليمن.
وأكد مصدر في القوة الصاروخية لوكالة "فارس"، أن "الصاروخ الباليستي أصاب هدفه بدقة ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى"، مشيرًا إلى "احتراق مخازن سلاح إثر الضربة الباليستية على تجمعات السعوديين".
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