محكمة سودانية تحكم بالسجن والجلد على تسع متظاهرت سودانيات

لفت التحالف الديمقراطي للمحامين في السودان في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي الى إن "تسع نساء محتجات في السودان حُكم عليهن بالجلد 20 جلدة والسجن شهرا بسبب مشاركتهن في الاحتجاجات"، مشيرا الى أن "الحضور بباحة المحكمة استقبل الحكم بالاستهجان، ما جعل الأجهزة الأمنية تلجأ لاستخدام القوة لتفريقهم".
هذا ونتجت عن إعلان الرئيس السوداني، عمر البشير، حالة الطوارئ الشهر الماضي، سلسلة إجراءات، من بينها إنشاء محاكم طوارئ في أنحاء البلاد، مثل تلك المحكمة الموجودة في الخرطوم التي أدانت النساء التسع.
واشار التحالف الديمقراطي للمحامين وهو جزء من "تجمع المهنيين السودانيين" المنظم الرئيسي للاحتجاجات الشعبية في البلاد الى إن "أكثر من 800 شخص حوكموا أمام محاكم الطوارئ، كما ندد التحالف بما وصفه "التعدي على حرمات البيوت السودانية وهتك أعراضها على ضوء التنفيذ الخاطئ لقانون الطوارئ".
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