هاجم مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مجددا، بالتزامن مع الاحتجاجات، التي تشهدها البلاد. ولفت بولتون في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي الى أنه "رغم انقطاع الكهرباء على نطاق واسع، وزيادة القمع ونقص وسائل المواصلات، وإغلاق الإنترنت، مازال الفنزويليين ينزلون إلى الشوارع"، مضيفا: "المتظاهرون يواصلون احتجاجاتهم مع غوايدو، احتجاجا على تمسك مادورو بالسلطة".

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كانت هذه تفاصيل خبر بولتون: رغم انقطاع الكهرباء الفنزويليون يواصلون احتجاجاتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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