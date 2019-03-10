وفاة فلسطيني بحادث صدم في المحمرة عكار

أفادت معلومات صحافية بأن قتيلا من الجنسية الفلسطينية سقط في حادث صدم فجرا على اوتوستراد المحمرة - عكار ونقله مسعفو الصليب الأحمر الى مستشفى الخير للمعالجة، لكنه ما لبث أن توفي لاحقا متأثرا بجروحه.

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