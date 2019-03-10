فادي عبود: تنافسية لبنان مقدسة كل من يمس بها خائن

لفت الوزيرالسابق فادي عبود، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتناعي الى أن "المرفأ يعمل الآحاد والأعياد خطوة بالاتجاه الصحيح، عملها أبو فاعور"، مضيفا: "اعذرني على التوجه المباشر معالي الوزير! مطلب عمره سنين تمت معالجته بالطريقة الفاعورية بالمتابعة وبدملوماسية وانفتاح على الجميع لما فيه مصلحة الصناعة اللبنانية".

وشكر وزير الصناعة وائل أبو فاعور، معربا عن تفاؤله لأن "الصناعة ستحصل حقوقها"، مشيرا الى أن "الدوام في مرفأ بيروت وكل الدوائر الرسمية. صبحية المنقوشة خارج الدوام من فضلكم"، مشددا على أن "المطلوب دوام عمل كامل تأخير المعاملات فساد نتمنى ان نرى اداء جديد"، معتبرا أن "تنافسية لبنان مقدسة كل من يمس بها خائن".