لوجود ثغرة أمنية.. "جوجل" تطالب مستخدمي "كروم" بتحديثه على الفور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

طلبت شركة جوجل الأمريكية من مستخدمي متصفحها "كروم" بتحديثه على الفور، إذ تعمل على إصلاح ثغرة أمنية عالية الخطورة، يستغلها القراصنة بشكل نشط.

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، حذر مهندس الأمان في "كروم"، جوستين شوه، من أن مستخدمي المتصفح يجب أن يقوموا بتحديثه على الفور بسبب وجود ثغرة قامت باكتشافها مجموعة تحليل التهديد من "جوجل".

ويجب تثبيت أحدث إصدار من "كروم" على الفور، إذ بدأت "جوجل" بطرح تصحيح لثغرة CVE-2019-5786 على متصفحها "كروم" لأنظمة التشغيل ويندوز وماك ولينكس، والتي يجري استغلالها بشكل نشط.

Advertisements

وكان أحد أعضاء مجموعة تحليل التهديد من "جوجل" قد أبلغ عن الثغرة لأول مرة بتاريخ 27 فبراير، وقالت الشركة إنها تقيد الوصول إلى تفاصيل الثغرة حتى يقوم معظم المستخدمين بتثبيت التحديث، إذ قد يسمح الخلل بتنفيذ تعليمات برمجية ضارة.

وترتبط الثغرة بخطأ في طريقة استخدام "كروم" للذاكرة في FileReader، وهي واجهة برمجة تطبيقات ويب مضمنة في جميع المتصفحات الرئيسية التي تتيح لتطبيقات الويب قراءة محتويات الملفات المخزنة على جهاز حاسب المستخدم، وبالتالي يمكن استخدامها لاقتحام المستندات الحساسة للمستخدمين.

وحدث الخطأ عندما حاول أحد التطبيقات قراءة تلك الذاكرة حتى بعد حذفها، مما أدى إلى ظهور المشكلة، وقد يجد المخترقون طريقة من خلال المتصفح لتنفيذ تعليمات برمجية ضارة تتضر بالمستخدم.