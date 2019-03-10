محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
يبدو أن تطبيق "واتساب" في طريقه لإضافة تعديل جديد، يسمح بتحويل المحادثات إلى "الوضع الليلي"، إذ يتحول إلى الألوان الداكنة بعد غروب الشمس، على غرار تطبيق "خرائط جوجل".
ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، أن "واتساب" قرر إجراء تعديل على شكل التطبيق، بإضافة خيار "الوضع الليلي".
وعادة ما تظهر المحادثات على "واتساب" بالنص الأسود والخلفية البيضاء، لكن دراسات الشركة كشفت أن هذا الوضع قد يكون متعبًا للعين ليلاً.
وبحسب سكاي نيوز، سيكون بإمكان المستخدمين اللجوء إلى خيار الوضع الليلي، الذي يقلب ألوان النص والشاشة، مما يتيح للمستخدم الدردشة براحة أكبر مع الضوء الخافت.
وجاء الإعلان الأول عن الخاصية الجديدة عن طريق موقع "وابيتا إنفو" المختص بأخبار التطبيقات، الذي أكد أن الشركة بدأت فعلا بالعمل على الخاصية الجديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر "واتساب" يعتزم إضافة خاصية جديدة لمستخدميه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.