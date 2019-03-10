"واتساب" يعتزم إضافة خاصية جديدة لمستخدميه

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يبدو أن تطبيق "واتساب" في طريقه لإضافة تعديل جديد، يسمح بتحويل المحادثات إلى "الوضع الليلي"، إذ يتحول إلى الألوان الداكنة بعد غروب الشمس، على غرار تطبيق "خرائط جوجل".

ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، أن "واتساب" قرر إجراء تعديل على شكل التطبيق، بإضافة خيار "الوضع الليلي".

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وعادة ما تظهر المحادثات على "واتساب" بالنص الأسود والخلفية البيضاء، لكن دراسات الشركة كشفت أن هذا الوضع قد يكون متعبًا للعين ليلاً.

وبحسب سكاي نيوز، سيكون بإمكان المستخدمين اللجوء إلى خيار الوضع الليلي، الذي يقلب ألوان النص والشاشة، مما يتيح للمستخدم الدردشة براحة أكبر مع الضوء الخافت.

وجاء الإعلان الأول عن الخاصية الجديدة عن طريق موقع "وابيتا إنفو" المختص بأخبار التطبيقات، الذي أكد أن الشركة بدأت فعلا بالعمل على الخاصية الجديدة.