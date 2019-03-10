مصادر يمنية: الحوثيون يعقدون اجتماعات بالمشايخ لتنفيذ "وثيقة الشرف القبلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - عدن- أ ش أ:

أعلنت مصادر قبلية يمنية أن ميليشيات الحوثي بدأت بعقد اجتماعات لبعض المشايخ والقيادات القبلية تحت مسمى "اجتماعات لعقلاء اليمن" لتنفيذ ما تسميه "وثيقة الشرف القبلي" التي أعلنت عنها مؤخرا.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الأحد عن المصادر قولها "إن قيادات الميليشيات طلبت من المشايخ والقيادات القبلية المنضوية في إطار ما يسمى "مجلس حكماء وعقلاء اليمن" معلومات مفصلة عن مشايخ القبائل المعارضين لها، سواء المتواجدين في خارج اليمن أو داخلها، والذين يبدون مواقف معارضة لميليشيات الحوثي".

وأوضحت أن هذه المعلومات تتضمن أسماء المشايخ وأعمالهم ومصادر دخلهم وممتلكاتهم العقارية في مسعى لمصادرة أموالهم وأراضيهم ، وأشارت إلى أن تلك الخطوة تأتي تنفيذا لما يسمى "وثيقة الشرف القبلي" التي أصدرها الحوثي لمواجهة تمرد القبائل وإخضاعهم على خلفية المواجهات الجارية في حجة.

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تأتي هذه التطورات على خلفية تمرد قبائل حجور والمواجهات الجارية في مديرية كشر بمحافظة "حجة" ، والخوف من انتقال التمرد إلى مناطق أخرى.

وكان الحوثيون قد بدأوا منذ مطلع الشهر الجاري بالتحرك لتنفيذ ما يسمونه "وثيقة الشرف القبلي" التي تم الترويج لها في العام 2015 عقب الانقلاب علي النظام الحاكم باليمن ، ويسعون الآن إلى تطبيقها لردع القبائل الرافضة لهم.

وتتضمن الوثيقة - حسب القناة - بنودا تبيح دم ومنازل وحرمة أي قبيلة أو شخص يساند الحكومة الشرعية، وتفعيل دور القبيلة في الدفاع والأمن وتنظيم شؤونها.