"تويتر" تتيح الإبلاغ عن التغريدات التي تعرض معلومات شخصية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

طرحت شركة تويتر تحديثًا جديدًا عبر منصتها، بخصوص الإبلاغ عن المحتوى المخالف، إذ أتاحت لمستخدميها التبليغ عن التغريدات التي تحتوي على معلومات شخصية، مثل أرقام الهواتف أو البريد الإلكتروني، وغيرها.

وسيتمكن المستخدمون من مشاهدة مزيد من الخيارات عند الإبلاغ عن إحدى التغريدات، إذ يمكن الضغط على خيار الإبلاغ ومن ثم اختيار محتوى مخالف ومضر، وبعدها سيظهر خيار معلومات شخصية، وعند الضغط عليها ستظهر عدة خيارات حول شكل المحتوى الخاص الذي يمكن الإبلاغ عنه.