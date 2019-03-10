محافظ البنك المركزي الصيني يحذر من اقتصاد عالمي "مضطرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (د ب أ):

حذر محافظ البنك المركزى الصينى يي جانج اليوم الاحد من تنامي المخاطر المالية في الاقتصاد العالمي.

وفي مؤتمر صحفي عقد في العاصمة بكين خلال الدورة البرلمانية السنوية في الصين، قال يي إن المخاطر تشمل "اقتصادا عالميا مضطربا للغاية"، والحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين بالإضافة إلى مخاطر داخل النظام المحلي الصيني.

وحذر يى من أن الصين تواجه هذا العام "المزيد من التحديات والتغييرات".

وفى مناقشة للمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة والصين والرامية إلى إنهاء الحرب التجارية، قال يى إن الجانبين "حققا توافقا حول قضايا مهمة" مثل أسعار صرف العملات الأجنبية.

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وقال إن البلدين تحدثا عن التزاماتهما في مجموعة العشرين واتفقا على عدم خفض قيمة عملات البلدين في محاولة للحصول على ميزة في النزاع. وتتهم الولايات المتحدة الصين بتخفيض قيمة عملتها عن عمد لإعطاء صادراتها ميزة.

وقامت الولايات المتحدة حتى الآن بفرض رسوم جمركية على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار، وردت الصين بفرض رسوم على وارادت أمريكية بقيمة 110 مليارات دولار.

وأدت الرسوم الجمركية إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني، الذي نما بنسبة 6ر6% العام الماضي، وهو المعدل الأبطأ في ما يقرب من ثلاثة عقود.

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