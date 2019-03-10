كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليبيا: إعادة فتح مطار معيتيقة الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الليبية إعادة فتح مطار "معيتيقة" الدولي، بعد إغلاقه لفترة وجيزة، أمس السبت، بسبب تحليق طائرة مسيرة مجهولة الهوية في المنطقة.

وقالت إدارة مطار معيتيقة، في صفحتها على "فيسبوك"، أمس السبت، إن حركة الملاحة الجوية في المطار توقفت "لحين إشعار آخر"، وذلك بسبب "وجود طائرة من دون طيار تحوم في أجواء مطار معيتيقة الدولي بارتفاع حوالي 5000 قدم (أكثر من 1500 متر)، مما يشكل خطرا على الطائرات المدنية القادمة والمغادرة من المطار".

ورصد السكان في المنطقة منذ بضعة أيام تحليق طائرات مسيرة بشكل متكرر فوق طرابلس لكن السبب ما يزال مجهولا.

وذكرت وكالة "رويترز" أن سكان العاصمة طرابلس يعيشون حالة من القلق بسبب شائعات عن اعتزام قوات شرق ليبيا (أي "الجيش الوطني الليبي" التابع للمشير خليفة حفتر) السيطرة على العاصمة بعد سيطرتها على معظم الجنوب.

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ولم يقل حفتر ما إذا كان يريد الزحف نحو طرابلس، لكن موقعا إلكترونيا تابعا للجيش الوطني الليبي الذي يقوده نشر تقريرا لم ينسبه إلى مصدر محدد خلال الأيام القليلة الماضية قال إن ذلك قد يحدث مضيفا أن الجيش يعمل مع أناس داخل المدينة.

وتسعى الأمم المتحدة، التي أزعجها احتمال حدوث تصعيد عسكري، جاهدة للتوسط بين حفتر، المتحالف مع حكومة موازية في شرق ليبيا تتخذ مدينة طبرق مقرا لها، وحكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا في طرابلس والتي يترأسها فايز السراج.

وتحاول الأمم المتحدة على مدى سنوات إخراج البلد المنتج للنفط من أتون الصراع، إلا أنها لم تحرز تقدما يذكر.