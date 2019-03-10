كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مريم رجوي: لا حل للمشاكل في إيران مع استمرار حكم نظام الملالي للبلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، إنه لا حل للمشاكل في إيران مع استمرار حكم نظام الملالي للبلاد، وإن قمع الشعب الإيراني سيمنى بالفشل.

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كلام رجوي جاء خلال مسيرة احتجاجية ضد النظام الإيراني في العاصمة الأميركية واشنطن تحت عنوان تجمع ومسيرة لإيران حرة، شارك فيها المئات من أبناء الجالية الإيرانية في الولايات المتحدة، دعما للانتفاضة الإيرانية.

وجددت رجوي في كلمتها أن الشعب الإيراني يطالب بتغيير سياسي أساسي، متهمة النظام الإيراني بممارسة سياساتهم المدمرة من قمع المجتمع الإيراني وإثارة الحروب والتدخل المدمّر في المنطقة، وغسل الأموال، والإرهاب في أوروبا وأمريكا ونهب أموال الشعب الإيراني.