كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال الأحمر الإماراتي يدشن مشروع تأهيل المستشفى الريفي بتعز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشروع تأهيل وتشغيل المستشفى الريفي بمديرية المواسط محافظة تعز جنوب اليمن.

وجاء افتتاح المستشفى بعد إعادة ترميمه وتزويده بمختلف التجهيزات والمعدات الطبية اللازمة، بما في ذلك منظومة طاقة شمسية متكاملة، ليقدم خدماته لحوالي 200 ألف مواطن يمني.

وقال هشام الحمادي، منسق الهلال الأحمر الإماراتي بالمنطقة وفقا لـ"العين الإخبارية"، إن تدشين مشروع تأهيل وتشغيل المستشفى يأتي في سياق المشاريع التي تنفذها الهيئة خلال "عام التسامح" في تعز.

وأضاف أن الهلال الأحمر الإماراتي يولي القطاع الصحي في جميع المناطق المحررة اهتماماً خاصاً، بتوفير الخدمات العلاجية المجانية، للإسهام في تخفيف المعاناة الصحية عن السكان.

وأشار إلى أن المستشفى يقدم حالياً الخدمات الطبية والعمليات الإسعافية وطوارئ التوليد بشكل مجاني.

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من جانبه، قال عبدالرحيم السامعي، مدير عام مكتب الصحة بمحافظة تعز لـ"العين الإخبارية"، إن المستشفى سيقدم خدماته الصحية لمديرية المواسط والمديريات المجاورة، لما يزيد على 200 ألف نسمة.

وأعلن "السامعي" أن عام 2019 هو عام تعافي قطاع الصحة، وتأسيس النظام الصحي في المديريات، والابتعاد عن المركزية، لتخفيف معاناة المواطنين.

وثمّن "السامعي" الدور الرائد للأشقاء الإماراتيين في الوقوف مع الشعب اليمني، معتبراً أن هذا ليس بغريب على الهلال الأحمر الإماراتي وجميع أبناء الشعب الإماراتي الذين بدأت أيديهم في إعادة بناء سد مأرب، واليوم يعيدون بناء القطاع الصحي في محافظة تعز.

من ناحيته، أشاد أمين شرف، مدير عام مديرية المواسط، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، بالدور الذي يقوم به الهلال الأحمر الإماراتي، من خلال تنفيذ مشاريع إنسانية وخدمية وتنموية، أسهمت في إعادة تطبيع الحياة وتخفيف المعاناة عن المواطنين.

وأضاف: "سننطلق لتحقيق مصالح الناس الذين رأيناهم اليوم مكتظين إلى درجة كبيرة، وستكون الأمور بخير طالما الإماراتيين بجانبنا".

وقال: "أوجه بالشكر للأخوة الإماراتيين على هذا العطاء، الذي يؤكد دائماً أنهم معنا في اللحظة المناسبة".