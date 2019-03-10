كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال الأحمر الإماراتي يوزع 25 قارب صيد لأسر شهداء في عدن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دشنت هيئة الهلال الأحمر الاماراتي اليوم توزيع 25 قارب صيد لأسر الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة بمديرية البريقة بمحافظة عدن ضمن مشروع ألف باب رزق خلال عام زايد.

وخلال التوزيع أشاد رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في عدن، أبين، لحج، ناصر النسي، بدور الامارات في دعمها للصيادين من أسر الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين إنتاجهم من الاصطياد بعدما تضررت قواربهم ومصادر عيشهم في الحرب الذي شهدتها مناطقهم الساحلية.

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من جانبه أكد مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل أيوب أبوبكر أن تسليم 25 قارب صيد للصادين من أسر الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة سيساهم في التخفيف من معاناتهم وتوفير سبل عيش لهم في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها.

من جانبه أكد ممثل الهلال الأحمر الإماراتي محمد الكعبي، أن تسليم 25 قارب صيد شمل أسر الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة في مناطق قعوة ورأس عمران وفقم والحسوة بمديرية البريقة بعدن، مشيرا انه سيتم خلال الشهر المقبل تسليم 25 قارب صيد آخر لأسر الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة الخيسة بعدن والذي شمل أيضا افتتاح سوقي السمك والخضروات والفواكه بمديرية المنصورة.