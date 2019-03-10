آيزنكوت يسعى لدخول الساحة السياسية الإسرائيليّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يسعى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، إلى الانضمام للساحة السياسيّة الإسرائيليّة قريبًا، بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم، الأحد.

وذكرت الصحيفة أنّ آيزنكوت قدّم طلبًا لتقصير عطلة ما بعد إنهاء خدمته العسكريّة من سنة إلى شهر فقط، ما يعني أن بإمكانه المشاركة في الانتخابات ما بعد المقبلة.

ويمنع القانون كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي من الترشح للكنيست قبل مرور 3سنوات على إنهاء خدمتهم العسكرية، إلا إن جرت انتخابات خلال هذه الفترة، ولذلك فإن آيزنكوت سينهي فترة عطلته قبل الانتخابات الإسرائيليّة المقرّر إجراؤها في نيسان/ أبريل المقبل، ليتسنى له الترشّح في الانتخابات المقبلة.

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ولم يؤكد آيزنكوت أو ينفِ نيّته الانضمام للساحة السياسيّة الإسرائيليّة، إلا أنّ "يديعوت أحرونوت" نقلت عن جهات على اطلاع بالموضوع أنه يسعى للانضمام لمعهد أبحاث الشرق الأوسط في واشنطن للعمل هناك لمدّة عام، وهو نفس المعهد الذي تخرّج منه عدد من ضباط الجيش الإسرائيلي، وأنه يسعى إلى التعبير عن رأيه بشكل حر دون التقييدات التي يفرضها الالتزام بتقييدات الجيش الإسرائيلي.

وتشهد الساحة السياسة الإسرائيليّة مشاركة كبيرة من قبل ضبّاط كبار في الجيش الإسرائيلي، منهم ثلاثة رؤساء أركان سابقين هم: موشيه يعالون وبيني غانتس وغابي أشكنازي ("كاحول لافان") وضابطان رفيعان في الجيش الإسرائيلي سابقًا، هما: يوآف غالانت (الليكود) وطال روسو (العمل).