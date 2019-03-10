انت الان تتابع تفاصيل خبر ليبرمان يكشف عن مخطط لاغتيال قادة "حماس" و"الجهاد" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 10 مارس 2019 08:41 صباحاً - هاجم وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان، رئيسَ حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لرفضه مخططاً يقضي بتنفيذ عمليات اغتيال ممنهجة لقادة حركة "حماس" و"الجهاد الإسلامي" بقطاع غزة.

ونقلت القناة الثانية الإسرائيلية عن ليبرمان، أمس السبت، قوله: "في يوليو الماضي وعندما كنت وزيراً للدفاع، اقترحت على نتنياهو تنفيذ عمليات اغتيال ممنهجة لقادة حماس والجهاد الإسلامي بقطاع غزة".

وأضاف: "قلت له (نتنياهو) إنه يجب توجيه أقصى ضربة ممكنة إلى جميع البنى المرتبطة بالأذرع العسكرية للجهاد الإسلامي وحماس"، حسب المصدر ذاته.

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وأوضح أنه وضع خطة عندما كان على رأس وزارة الدفاع (مايو 2016 إلى نوفمبر 2018) لتصفية قادة الحركتين، لكن نتنياهو رفضها في نهاية الأمر.

ولفت إلى أنه منذ شهر أبريل 2018 وحتى استقالته في نوفمبر من العام نفسه، حاول إقناع نتنياهو والمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، بضرورة تنفيذ مخططه، مستدركاً: "لكن في النهاية، لم يبقَ لديَّ خيار سوى المغادرة".

واستقال ليبرمان من منصبه منتصف نوفمبر الماضي؛ احتجاجاً على قبول حكومة نتنياهو هدنة لإنهاء يومين من القتال مع الفصائل الفلسطينية بغزة، أسفرا ضمن ذلك عن إطلاق 460 صاروخاً صوب إسرائيل.

وحذر زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" (يميني) مما وصفه بتزايد القدرات العسكرية لحركتي "حماس" و"الجهاد" بقطاع غزة، مضيفاً أنه في غضون عامين سيكون بإمكان الصواريخ التي تملكها الحركتان الوصول إلى منطقة تل أبيب الكبرى المعروفة بـ"غوش دان".