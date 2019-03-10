انت الان تتابع تفاصيل خبر مقاتلات إسرائيلية تشن غارتين على قطاع غزة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 10 مارس 2019 08:41 صباحاً - شنت مقاتلات عسكرية إسرائيلية، فجر اليوم الأحد، غارتين على موقعين في قطاع غزة، دون أن يعلَن عن وقوع إصابات.

وبحسب وكالة "الأناضول"، فإن القصف استهدف موقعاً عسكرياً لحركة "حماس" شمالي القطاع، وميناء الصيادين في مدينة دير البلح، وسط القطاع.

ولم تسجل وزارة الصحة الفلسطينية وقوع أي إصابات جراء القصف.

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من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي: إنه "قصف موقعاً عسكرياً لحركة حماس وقاربين يتبعان للحركة".

وزعم جيش الاحتلال أن القصف جاء رداً على إطلاق صاروخ من القطاع، وبالونات حارقة باتجاه البلدات الإسرائيلية، محمِّلاً حركة حماس "المسؤولية عن هذه الأعمال".

ويطلق فلسطينيون بالونات تحمل مواد مشتعلة باتجاه إسرائيل منذ مايو الماضي، في أسلوب احتجاجي ضمن فعاليات مسيرات "العودة وكسر الحصار"، التي بدأت في 30 مارس 2018، ولا تزال مستمرة.