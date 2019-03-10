محاصرة ميليشيات الحوثي في 3 مناطق بجبهة رازح غرب صعدة

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
فرضت وحدات من الجيش اليمني، أمس حصارا على ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في ثلاث مناطق بجبهة رازح غرب محافظ صعدة.
وقال مصدر عسكري يمني، إن وحدات من اللواء السابع أحكمت حصاراً خانقًا على الميليشيات الحوثية الإجرامية المدعومة من إيران المتمركزة في قرى شعبان وغُمار ومعتق العتم بمديرية رازح.
وأضاف أن «الجيش اليمني، قصف مواقع للميليشيات في جبل بني معين وآل علي، أدى إلى تدمير ثلاثة مدافع بالكامل بينما سقط قتلى وجرحى من عناصرها المتواجدين في الأماكن المستهدفة»، بحسب “الوطن”.
ومن جانبه، قال محافظ صعدة اليمنية، اللواء هادي طرشان الوائلي، إن قوات الجيش اليمني في المحور، أصبحت على بعد أقل من ثلاثين كيلو مترا فقط من مركز المحافظة، موضحا أن الجيش حقق تقدمًا كبيراً في جبهة الصفراء وتمكن من الاقتراب من مركز المحافظة الذي ما يزال تحت سيطرة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
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