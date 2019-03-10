الصين تطلق قمرًا صناعيًا جديدًا للاتصالات

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:45 صباحًا, 10 مارس 2019 م المناطق _ وكالات أرسلت الصين قمرًا صناعيًا جديدًا للاتصالات إلى المدار من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.

و أطلق القمر “تشاينا سات 6 سي” عند الساعة 0:28 صباحا (بتوقيت بكين) على متن الصاروخ الحامل (لونغ مارش-3 بي). وسيقدم هذا القمر خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني عالية الجودة.

و أُرسل القمر الصناعي إلى المدار الجغرافي الثابت بالنسبة للأرض، ويمكنه تغطية الصين و أستراليا و نيوزيلندا والدول الجزرية بجنوب المحيط الهادئ.

و طوّرت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء هذا القمر الذي سيجري تشغيله بواسطة شركة اتصالات الأقمار الصناعية الصينية المحدودة.

و يمثل هذا الإطلاق المهمة الـ300 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز (لونغ مارش) التي طورتها شركة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء الجوي.

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