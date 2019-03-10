شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مأساوي لطائرة تركية متجهة إلى نيويورك والان نبدء بالتفاصيل
ونقل المصابون من مطار جون إف كينيدي الدولي إلى مستشفيات محلية للعلاج وغالبيتهم مصابون برضوض وجروح وكدمات.
وأصيب أحد المضيفين الجويين بكسر في الساق، وفق ستيف كولمان المتحدث باسم سلطة موانئ نيويورك ونيوجيرزي التي تقوم بتشغيل المطارات ومحطات الحافلات والجسور والأنفاق في المنطقة.
والطائرة وهي من طراز بوينغ 777 -- وكان على متنها 326 راكبا و21 من أفراد الطاقم -- كانت فوق المحيط الأطلسي وعلى بعد 45 دقيقة من وجهتها النهائية عندما واجهت مطبات هوائية، وفق ما صرح كولمان لوكالة فرانس برس.
وأضاف بأن حركة المطار لم تتعطل بسبب الحادثة.
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