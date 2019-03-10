الجلد والسجن لتسع متظاهرات سودانيات

الخليج 365/ بغدادأصدرت محكمة سودانية حكما يقضي بسجن 9 متظاهرات لمدة شهر وجلدهن 20 جلدة، لكن بسبب ضغط المحامين تم العدول عن تنفيذ عقوبة الجلد إلى حين صدور قرار محكمة الاستئناف.

وقال التحالف الديمقراطي للمحامين إن "تسع نساء محتجات في السودان حُكم عليهن امس السبت بالجلد 20 جلدة والسجن شهرا بسبب مشاركتهن في الاحتجاجات".

وأضاف في بيان على صفحته في "فيسبوك"، أن "الحضور بباحة المحكمة استقبل الحكم بالاستهجان، ما جعل الأجهزة الأمنية تلجأ لاستخدام القوة لتفريقهم".



ونتجت عن إعلان الرئيس السوداني عمر البشير، حالة الطوارئ الشهر الماضي، سلسلة إجراءات، من بينها إنشاء محاكم طوارئ في أنحاء البلاد، مثل تلك المحكمة الموجودة في الخرطوم التي أدانت النساء التسع.

وقال "التحالف الديمقراطي للمحامين" وهو جزء من "تجمع المهنيين السودانيين" المنظم الرئيسي للاحتجاجات الشعبية في البلاد، إن "أكثر من 800 شخص حوكموا أمام محاكم الطوارئ"، كما ندد التحالف بما وصفه "التعدي على حرمات البيوت السودانية وهتك أعراضها على ضوء التنفيذ الخاطئ لقانون الطوارئ".

وتشهد المدن السودانية منذ 19 ايلول الماضي، احتجاجات شبه يومية ضد حكم الرئيس عمر البشير، وقد أسفرت حتى الآن عن مقتل وإصابة العشرات.

