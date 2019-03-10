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طائرات إسرائيلية تقصف موقعا وقاربي صيد في غزة دون إصابات

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آثار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - آثار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، 3 غارات على قطاع غزة دون الإبلاغ عن إصابات.

وأفاد مصدر أمني لـ"العين الإخبارية" بأن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت صاروخين تجاه ما يعرف بموقع الواحة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بعد قليل من استهداف بصاروخ من طائرة مسيرة ما تسبب بوقوع أضرار دون إصابات.


وأضاف المصدر أن طائرات الاحتلال قصفت قاربي صيد غرب دير البلح، وسط قطاع غزة، ما تسبب بتدمير واسع في مقر نقابة الصيادين ومعداتهم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان له، مهاجمة عدد من الأهداف داخل موقع عسكري شمال قطاع غزة وقصف قاربين لحماس في جنوب القطاع، مؤكدا أن "القصف جاء ردا على إطلاق قذيفة في وقت سابق من أمس، وكذلك استمرار إطلاق البالونات الحارقة".

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والليلة الماضية دوت صافرات الإنذار في تجمع أشكول (عسقلان) الاستيطاني جنوبي إسرائيل، مساء السبت، بعد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إنه "خلال متابعة للتقارير عن إطلاق صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي أشكول تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

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وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن القذيفة سقطت في منطقة مفتوحة في تجمع أشكول الاستيطاني دون الحديث عن إصابات أو أضرار.

ومنذ نحو أسبوع تشن طائرات الاحتلال غارات على مواقع في قطاع غزة، بذريعة الرد على البالونات المحملة بشعل نارية التي تطلق من قطاع غزة تجاه مستوطنات غلاف غزة.

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