الان تتابع الـ«أف بي آي» تعتقل إرهابيين محليين أكثر من الدوليين 2018 والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:
اعتقلت السلطات الأمريكية في عام 2018، 150 شخصاً على صلة بقضايا إرهاب محلي، مقابل 110 اعتقلوا لصلتهم بمنظمات متشددة دولية، وفقاً لبيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) التي نشرتها وسائل إعلام محلية.
وكشفت البيانات التي نشرتها صحيفة “واشنطن بوست” عن زيادة اعتقالات إرهابيين محليين مقارنة بالعام الماضي عندما اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي 120 مشتبهاً.
بينما اعتقل 100 شخص في الولايات المتحدة في عام 2017 بسبب أعمال مستلهمة من جماعات أجنبية مثل تنظيم القاعدة أو تنظيم داعش واجه 30 منهم تهما بالإرهاب.
بينما اعتقل 150 إرهابياً محلي محتمل العام الماضي وجهت تهما بالإرهاب بحق 9منهم فقط.
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