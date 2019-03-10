ماذا كتبت ملكة بريطانيا في أول منشور لها على "إنستجرام"؟

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press ملكة بريطانيا

نشرت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، أول مشاركة ملكية لها على تطبيق "إنستجرام" أثناء زيارتها لمتحف العلوم في العاصمة البريطانية، لندن، وتُعد هذه مشاركتها الملكية الأولى على تطبيق "إنستجرام"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأصبحت الملكة البريطانية، والبالغة من العمر 92 عاما، مؤثرة على موقع "إنستجرام" بمنشورها الجديد عن أجدادها في الأسرة الملكية، الأمير ألبرت والملكة فيكتوريا.

وكتبت ملكة بريطانيا في أولى مشاركتها على موقع التواصل الإجتماعي، "اليوم، ومع زيارتي لمتحف العلوم، كنت مهتمة بكشف رسالة من الأرشيف الملكي، كُتبت عام 1843 إلى جدي الأكبر، الأمير ألبرت، حيث قام تشارلز باباج، الذي يُنسب إليه الفضل كأول رائد في مجال الكمبيوتر في العالم، بتصميم (محرك الفرق)، والذي أتاح الفرصة للأمير ألبرت لرؤية النموذج الأولي للجهاز في يوليو عام 1843".

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وأضافت الملكة البريطانية في منشورها، "في الرسالة، أخبر باباج كلا من الملكة فيكتوريا والأمير ألبرت عن اختراعه (المحرك التحليلي)، الذي صُمم على أساسه أول برامج الكمبيوتر من قبل، أدا لوفليس، ابنة اللورد بايرون، واليوم، كان من دواعي سروري أن أطلع على مبادرات الأطفال بمجال شفرات الكمبيوتر، ويبدو لي من الملائم جدا أن أنشر هذا المنشور في إنستغرام، في متحف العلوم الذي لطالما دافع عن التكنولوجيا والابتكار، وألهم الجيل القادم من المخترعين".

وبحسب الشبكة الأمريكية فإن منشور الملكة البريطانية قد انتهى بتوقيع "إليزابيث ر."، للتأكيد على أن ملكة بريطانيا كتبته بنفسها.

وجدير بالذكر أن الملكة، إليزابيث الثانية، زارت متحف العلوم للإعلان عن المعرض الصيفي بعنوان "سري للغاية"، يُذكر أنه في عام 2014، وفي المكان نفسه، أرسلت إليزابيث الثانية أول تغريدة ملكية باسمها على موقع "تويتر"، في إطار الإعلان عن افتتاح معرض عصر المعلومات الجديد.