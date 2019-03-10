عرض زواج بمركز تجاري في إيران يتسبب في القبض على الخطيبين

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Images هناك قوانين صارمة في ايران حول الاختلاط في الأماكن العامة

ألقت الشرطة الإيرانية القبض على شاب وفتاة بعد أن عرض الأول الزواج عليها أمام العشرات في أحد الاسواق في مدينة آرك شمالي البلاد.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لقطات فيديو تظهر الشاب وهو يتقدم لطلب يد الفتاة أمام عدد من الشبان والشابات وسط تصفيق الجمهور ثم وقفا داخل حلقة على شكل قلب ومرسومة بأوراق الورد.

وبعد موافقة الشابة عانقته وسط تصفيق الحضور، لكن ما لبث أن القي القبض عليهما بحجة مخالفة مبادىء الشريعة الإسلامية حسب تصريح نائب شرطة الإقليم محمود خلاجي لوكالة أنباء فارس الإيرانية.

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📹 Man publicly proposes to woman at shopping mall in Arak, central #Iran

Both arrested for "marriage proposal in contradiction to islamic rituals... based on decadent Western culture," then released on bail pic.twitter.com/eKdlNX9Bte — Sobhan Hassanvand (@Hassanvand) March 8, 2019

وأضاف مسؤول الشرطة أن الاعتقال جاء بسبب تزايد المطالبات بذلك وأوضح قائلا "ما قام به الشخصان يخالف الآداب العامة ونتيجة تأثرهما بالثقافة الغربية الفاسدة".

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وتم إطلاق سراحهما بكفالة لاحقا.

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وأثارت الواقعة جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي بين الإيرانيين الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض لما اقدم عليه الشاب والفتاة، وكذلك حول الاختلاط بين الجنسين في الأماكن العامة والقيود التي تفرضها السلطات في هذا المجال.

فكتب أحدهم عبر تويتر : المسكينان بدلاً من الابتهاج والفرح اضطرا إلى دفع كفالة للخروج من السجن وهما يبكيان.

بينما كتب آخر "أمر مثير للتقزز، كانا يهدفان إلى تصوير ما فعلاه ونشره، وإلا ما الداعي إلى الإثارة والصخب حول أمر شخصي جداً مثل الزواج؟".

وهذه ليست الحادثة الأولى التي يجري فيها اعتقال شخص بسبب ما يوصف بمخالفة الآداب العامة، فقد ألقي القبض العام الماضي على مسؤول بعد انتشار مقطع فيديو عبر الانترنت يظهر عدداً من الشبان وهم يرقصون في أحد الأسواق في مدينة مشهد.