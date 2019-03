عرض زواج بمركز تجاري في إيران يتسبب في القبض على الخطيبين

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Images هناك قوانين صارمة في ايران حول الاختلاط في الأماكن العامة

ألقت الشرطة الإيرانية القبض على شاب وفتاة بعد أن عرض الأول الزواج عليها أمام العشرات في أحد الاسواق في مدينة آرك شمالي البلاد.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لقطات فيديو تظهر الشاب وهو يتقدم لطلب يد الفتاة أمام عدد من الشبان والشابات وسط تصفيق الجمهور ثم وقفا داخل حلقة على شكل قلب ومرسومة بأوراق الورد.

وبعد موافقة الشابة عانقته وسط تصفيق الحضور، لكن ما لبث أن القي القبض عليهما بحجة مخالفة مبادىء الشريعة الإسلامية حسب تصريح نائب شرطة الإقليم محمود خلاجي لوكالة أنباء فارس الإيرانية.

📹 Man publicly proposes to woman at shopping mall in Arak, central #Iran

Both arrested for "marriage proposal in contradiction to islamic rituals... based on decadent Western culture," then released on bail pic.twitter.com/eKdlNX9Bte