دبي - بواسطة محمد فارس © Getty صورة أرشيفية لموظفة بريد أميركية تخرج من جامعة ميتشيغان عام 1969، لكنه لم يتسلم برقية تهنئة بتخرجه من أصدقاء أسرته إلا بعد 50 عاما من إرسالها! الأميركي روبرت فينك تسلم البرقية من "ويسترن يونيون" هذا العام فقط، بحسب صحيفة "آن أربور نيوز". وصلت البرقية بالأساس عام 1969 إلى شقة تقاسمها فينك مع ثلاثة من زملائه غداة تركه للشقة للتحضير للدراسات العليا في نيويورك. وانتهى الحال بالبرقية في خزانة ملفات قديمة تملكها شركة تسويق إلكتروني مقرها في بلدة آن أربور. Advertisements وعثرت موظفة بالشركة تدعى كريستينا زاسكي على البرقية صدفة بعدما أزالت قاع درج مكتب لاسترداد قطعة من الورق سقطت في الداخل. ولجأت زاسكي إلى الإنترنت للعثور على فينك في جنوب شرق ميتشيغان لإعادة البرقية إليه. وقال فينك إن البرقية دفعته إلى التواصل مع أشخاص كان يعرفهم في الماضي.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد 50 عاما وصلته "التهنئة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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